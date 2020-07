Bub (8) aus Traktorkabine geschleudert - verletzt

Am Montag um 11 Uhr fuhr ein 61-Jähriger mit dem Traktor in Bad Leonfelden auf dem Güterweg Hagau in Richtung Reichenau unterwegs. Am Traktor war ein nicht zum Verkehr zugelassener Einachsanhänger (Kipper) angehängt, der mit neun Heuballen zu je 400 Kilogramm beladen war. Auf dem Notsitz in der Traktorkabine saß der achtjährige Enkelsohn des Mannes.