TU Wien gewinnt mit Algorithmus virtuelles Rennen

Weil die IFAC-Konferenz aufgrund der Corona-Pandemie virtuell stattfand, fand in diesem Jahr auch der Grand Prix virtuell statt. Die Algorithmen mussten ein Auto durch eine virtuelle Umgebung steuern. Nachdem sich das TU-Team für die Hauptrunde qualifizieren konnte, in der acht verbliebenen Teams jeweils zu zweit gegeneinander antraten, konnten sie sieben von acht Rennen gewinnen und sich so den ersten Platz sichern.