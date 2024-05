„Sonst wären die Rennfahrer ja alle Nasenbohrer“

Wer auf „Lambo“ steht, musste in der Vorwoche leiden. Am Freitag schrottete ein Lenker in Bad Ischl seinen Lamborghini. Er hatte auf regennasser Fahrbahn eine Leitschiene touchiert. Der Bolide wurde schwer beschädigt.

Am Samstag ging’s dem nächsten „Lambo“ an der Kragen: Ein 51-Jähriger aus Pucking beschleunigte in Schleißheim im Auslauf einer Linkskurve zu stark, wodurch der Wagen ins Driften geriet. Der Flitzer fuhr links auf eine Leitschiene auf und prallte nach etwa 45 Metern Flug gegen einen Baum. Der Lenker und sein Beifahrer (50) kamen ins Spital, der kultige Flitzer in den Autohimmel.