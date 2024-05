Pep stellt klar: „Rückkehr zu Bayern keine Option“

Eine Option bleibt aber

Jetzt ist allerdings klar: Pep wird nicht aus dieser Tür treten! Denn das Management des ManCity-Trainers stellte gegenüber Sky klar: „Pep trägt den FC Bayern in seinem Herzen, aber er will Manchester City in diesem Sommer nicht verlassen. Er ist sehr glücklich und hat einen Vertrag bis 2025. Eine Rückkehr zum FC Bayern ist keine Option.“