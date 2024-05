„Er ist eine Gefahr!“ Heftige Kritik an Magnussen

Kevin Magnussen hat sich am Rennwochenende in Miami keine Freunde gemacht. Der Däne sorgte gleich mit mehreren Unsportlichkeiten für Aufsehen. Fans, Fahrer und Experten sind deshalb in Aufruhr. „Da verliert man den Respekt. Vor allem kostet das Geld und gefährdet auch die Gegner“, tobt etwa Ralf Schuhmacher.