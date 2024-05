Sainz nach Strafe: „Wurde Zeit, aggressiv zu sein“

„Hätte gewinnen können“

Auf Vorwürfe, Spanier würden in der Formel 1 diskriminiert, wie es Fernando Alonso zuletzt beklagte, wollte sich Sainz nicht einlassen: „Ich äußere mich nicht zu Nationalitäten, sondern nur zu Konstanz und Inkonstanz.“ Am Ende habe in Miami generell das Glück gefehlt. Auch das Safety-Car sei zum ungünstigsten Zeitpunkt gekommen, so der Spanier: „Ich bin frustriert, weil wir vor dem Boxenstopp vor Norris waren, und wenn wir nur eine Runde länger draußen geblieben wären, dann hätten wir das Rennen auch gewinnen können.“