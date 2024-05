Xavi platzt der Kragen: „Es ist eine Schande!“

„Es ist eine Schande. In jeder negativen Situation brechen wir zusammen. Das sind eklatante Fehler. Wir impfen den Spielern Selbstvertrauen ein, trotzdem ist es schwierig. Das ist auch ein Mangel an Reife“, ließ Xavi seinem Frust freien Lauf. Barca hatte zuvor beim FC Girona verloren. Dadurch kürte sich Real Madrid zum Meister und Überraschungsteam Girona zog in der Tabelle an Barcelona vorbei auf den zweiten Rang.