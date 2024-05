Polizeieinsätze: Wie viel Gewalt darf sein?

In Bezug auf Gewalt bei Polizeieinsätzen ist, wenn möglich, das gelindere Mittel einzusetzen. Denn ist die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben, spricht man von Polizeigewalt. Dafür gibt es in Österreich eine eigene, unabhängige Meldestelle: die Ermittlungs- und Beschwerdestelle Misshandlungsvorwürfe (EBM). Diese ist wichtig, da ein Missbrauch ihrer Befugnisse auf diesem Gebiet zu einem Vertrauensverlust in die Polizei als Institution führen kann. Es ist also von großer Relevanz, die Balance zwischen der Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und dem Schutz der Bürgerrechte zu halten.