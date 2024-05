Der Nahost-Konflikt ist bei uns angekommen

Meinungsverschiedenheiten, Wut und Hass finden immer öfter den Weg aus dem Netz in die reale Welt. Mit der Attacke auf eine so wichtige Konferenz ist der Nahost-Konflikt endgültig bei uns angekommen. Wenn der israelisch-deutsche Humanist und Philosoph Omri Boehm Mittwochabend am Wiener Judenplatz seine „Rede an Europa“ hält, werden die Befürworter und Gegner seiner Nahost-Vision hoffentlich erst einmal zuhören. Und sollte demonstriert werden, dann bitte friedlich.