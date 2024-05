Jennifer Lopez im „Naked Dress“ im Garten der Zeit

Der Dresscode der diesjährigen Met-Gala lautete für die Promis „Garden of Time“, also Garten der Zeit. Es gab viel Interpretationsspielraum. Während Zendaya mit Obst und Käfern am Kleid erschien, zeigte Jennifer Lopez ihre unglaubliche Sanduhrfigur in einem „Naked Dress“ und Kim Kardashian ließ sich dafür die Luft abschnüren.