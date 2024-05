Polnischer Richter beantragt Asyl in Weißrussland

Polen will Aktivitäten von Richter unter die Lupe nehmen

Der polnische Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz kündigte eine Untersuchung zum Fall des geflohenen Richters und dessen Aktivitäten in Polen an. Es stelle sich die Frage, in wessen Interesse Szmydt jahrelang in Polen gearbeitet habe, sagte Kosiniak-Kamysz.