22-Jähriger bei Brand in Maschinenhalle verletzt

Am Montagabend führte ein 22-Jähriger aus Engelhartszell in einer Halle in Brunnenthal (Schärding) in OÖ Schweißarbeiten an seinem Auto durch, als der Wagen plötzlich zu brennen begann. Das Feuer griff rasch auf das gesamte Gebäude über, der 22-Jährige wurde bei dem Brand verletzt und kam ins Krankenhaus.