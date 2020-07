Hunde-Hasser aktiv? Gefährliche Köder entdeckt

Am Montagabend, gegen 18.25 Uhr, fand eine Passantin in der angrenzenden Grünfläche des Johannes-Messner-Weges mehrere Hundeköder, welche mit Schrauben präpariert waren. „Die entdeckten Tierköder in Form von Wurstscheiben wurden sichergestellt“, heißt es vonseiten der Polizei.