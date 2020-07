„Machen wir doch die Nibelungenbrücke breiter“

„Steg wäre teuer und ist absolut nicht nötig“

Einer, der der Idee schon 2006 nicht viel abgewinnen konnte, bremst auch jetzt. SP-Stadtchef Klaus Luger. „Man sollte nichts auferstehen lassen, was schon damals nicht vernünftig realisierbar gewesen wäre. Weil dort Schiffe rangieren müssen, kann man keinen Pfeiler ins Flussbett setzen. Es müsste ein 12 Meter hoher Pylon am Ufer die Brücke tragen. Und auch die Auf- und Abfahrtsrampen brauchen sehr viel Platz. Von den Kosten noch gar nicht gesprochen“, so Luger.