Komödie „Downhill“ am Kitzbüheler Horn

Das 8. Filmfestival Kitzbühel bietet auch heuer dem Publikum unterschiedliche Kino-Veranstaltungsformate. Das höchstgelegenen Kino Europas am Kitzbüheler Horn zeigt am 28. August mit „Downhill“ eine österreichische Hollywood-Premiere, die zur Gänze mit Will Ferrell und Julia Louis-Dreyfus in Tirol gedreht wurde.