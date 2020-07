Keine Sommerpause auf der Baustelle des Parlaments

Nächster Schritt sind die Innenausbauten

Jedenfalls: Die Sanierungsarbeiten am Rohbau des Parlaments sind nun weitgehend abgeschlossen. Jetzt stehen die Innenausbauten an. Aktuell sind 370 Menschen auf der Baustelle im Einsatz. In Spitzenzeiten waren es über 500 von 80 Firmen. 1600 Räume befinden sich im Parlament. Die Generalsanierung bringt in etwa 13.000 Quadratmeter mehr Fläche. Manche Büro- und Repräsentationsräumlichkeiten sind bereits renoviert. Der größte Raum ist die fast 1000 Quadratmeter große Säulenhalle - darunter wird das neue Besucherzentrum entstehen.