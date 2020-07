Greenpeace „entert“ mit Gleitschirmen Tönnies-Dach

Spektakuläre Protestaktion: Mit motorisierten Gleitschirmen sind Greenpeace-Aktivisten am Donnerstag auf dem Dach des Tönnies-Fleischwerks Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen gelandet, wo sie ein Protestbanner anbrachten. In dem Schlachthof darf nach einer wochenlangen Corona-Zwangspause seit Donnerstag wieder geschlachtet werden. Den fliegenden Aktivisten drohen rechtliche Konsequenzen.