Mit Bewegung dem Gehirn auf die Sprünge helfen

Mehr Wachstum, Durchblutung, Leistung

Ein weiteres Phänomen konnten die Forscher entdecken: Moderates Ausdauertraining hält unseren Hippocampus auf Trab. Bereits das junge Gehirn profitiert von Sport. Untersuchungen zeigten, dass fitte Kinder auch geistig leistungsfähiger sind. Durch regelmäßige Bewegung werden die Blutgefäße im Gehirn mehr beansprucht, mit Blut versorgt und gewinnen dadurch an Stärke. Reicht ihre Kapazität nicht aus, kommen neue hinzu. Dieser Prozess ist auch bei Erwachsenen möglich. Wenn wir uns hingegen zu wenig bewegen, baut das System ab, was es nicht benötigt - mitunter auch die Gefäße im Hirn. Um zu überleben bzw. zu funktionieren, brauchen die Nervenzellen „Futter“ - in Form der Aminosäure N-Acetylaspartat (NAA). Dieses wichtige Protein verlangsamt die altersbedingte Schrumpfung der Gehirnrinde. Ist zu wenig NAA vorhanden, begünstigt dies Erkrankungen wie Alzheimer, Schlaganfall, Multiple Sklerose oder Schizophrenie.