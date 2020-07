Für gemeinsamen Erfolg bündeln Klubs die Kräfte

Lange Zeit führte im österreichischen Profifußball kein Weg an Stockerau im Bezirk Korneuburg vorbei. An alte Erfolge, wie den Cup-Triumph im Jahr 1991 gegen SK Rapid Wien, will man dort wieder anknüpfen. Eine Fusion der beiden bestehenden Fußballvereine, dem SV und FC Stockerau soll das nun möglich machen.