Facebook, die Krebskranken und die Kurpfuscher

Facebook-Werbung für dubiose Therapieangebote

In einem Gastbeitrag in der „New York Times“ berichtet die Anwältin, die sich einer Brustkrebs-Therapie unterziehen musste: „Als ich die Werbung sah, war mir klar, dass Facebook mich wahrscheinlich als Zielperson markiert hatte, die solche Anzeigen erhalten soll.“ Fake-Therapien ohne nachweisbare Wirkung, teils gefährliche Pseudobehandlungen und dubiose Krebskliniken am Strand von Mexiko seien ihr als vermeintlich einfache Lösung für ihr Leiden angeboten worden.