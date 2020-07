Auf zwei Etagen: 29 Ferkel in Anhänger gepfercht!

Kein Platz, um sich hinzulegen, geschweige denn in natürlicher Haltung zu stehen: Unter entsetzlichen Bedingungen sind 29 Ferkel am Montag in einem Pkw-Anhänger transportiert worden. Die Tiere waren auf zwei Etagen eingepfercht, auch für eine ausreichende Belüftung war nicht gesorgt. Gestoppt wurde der Wagen samt Anhänger schlussendlich in Stetten in Niederösterreich.