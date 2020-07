Ärztezentrum in Enns muss aufgestockt werden

Linz-Land Es gilt österreichweit als das Leuchtturm-Projekt, als Maßstab für Primärversorgung: das Ennser Gesundheitszentrum. Während anderswo Ordinationen immer öfter zusperren müssen, fehlt es in der ältesten Stadt Österreichs an Platz. Ein Umstand, den man nun ändern will – und dafür in die Höhe geht.