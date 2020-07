Schwangere Mutter nach Badeunfall weiter im Koma

Bei einem Grillfest mit der Familie den Sommer genießen - für eine vielköpfige Gruppe aus Tschetschenien endete ein traumhaft schöner Sommertag in einem Albtraum. Als eine hochschwangere Mutter sich mit ihren Töchtern in der Neuen Donau in Wien abkühlte, rutschten sie in den tiefen Bereich und drohten alle zu ertrinken.