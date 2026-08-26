Stadt Wien: So wird der Schulweg zum Kinderspiel

Mit dem Schulbeginn beginnt für viele Taferlklassler*innen ein neuer Lebensabschnitt – dazu gehört auch der Schulweg. Damit Kinder sicher und selbstständig in die Schule kommen, setzt die Stadt Wien auf zahlreiche Maßnahmen.
Verkehrsberuhigte Bereiche, Schulstraßen, neugestaltete Schulvorplätze und eine bessere Anbindung an das Radwegenetz sollen den täglichen Weg in die Klasse sicherer und angenehmer machen – egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Roller oder den Öffis.
Direkt vor den Schulen setzt die Stadt Wien auf neugestaltete Schulvorplätze. Sie schaffen Abstand zum Straßenverkehr und bieten Kindern mehr Platz zum Ankommen, Spielen und Treffen. Begrünung, Sitzgelegenheiten, Spielelemente sowie Trinkbrunnen oder Wasserspiele machen die Vorplätze zu attraktiven Aufenthaltsorten und erhöhen gleichzeitig die Sicherheit im Schulumfeld.
Radwege für einen sicheren Schulweg
Auch der Ausbau der Radwege trägt zu sicheren Schulwegen bei. Im Rahmen der Radwegeoffensive wurden bereits 142 Schulen an Radwege und Fahrradstraßen angebunden. So können immer mehr Kinder ihren Schulweg sicher und umweltfreundlich mit dem Fahrrad oder Roller zurücklegen.
Wien setzt europaweit Maßstäbe
Seit 2022 wurden 21 Schulvorplätze umgestaltet und weitere 13 neu errichtet. Insgesamt gibt es in der Donaumetropole bereits 93 Kfz-freie Schulvorplätze, 222 Schulvorplätze sind an das Wiener Radwegenetz angebunden. Auch europaweit liegt Wien im Spitzenfeld: Laut VCÖ wurden bereits bei 26,1 Prozent der Volksschulen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung umgesetzt – der zweithöchste Wert unter 36 europäischen Großstädten.
Spielerisch sicher unterwegs
Zusätzlich unterstützt die Stadt Wien in Zusammenarbeit mit der AUVA Eltern und Kinder mit Schulwegplänen sowie den Magazinen „Stadtentdeckerin“, „Mini-Stadtentdeckerin“ und den Grätzl-Rallyes der Mobilitätsagentur. So können Kinder ihren Schulweg und ihr Grätzl spielerisch kennenlernen und sich von Anfang an sicher im Verkehr bewegen.
Nutze die sicheren Schulwege in Wien! Nähere Infos dazu findest du unter: schulweg.wien.gv.at
Vorzeigeprojekt in der Rohrwassergasse
Ein Vorzeigeprojekt ist die Rohrwassergasse im 12. Bezirk. Dort wurde die Schulstraße erweitert, nachdem es weiterhin zu gefährlichen Verkehrssituationen gekommen war. So entstand eine weitere großflächige verkehrsberuhigte Zone rund um eine Schule, die den Bringverkehr mit dem Auto reduziert und mehr Sicherheit für die Schulkinder schafft.