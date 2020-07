Corona-Strafen: SPÖ pocht auf Generalamnestie

Leichtfried: Generalamnestie „nur recht und billig“

Leichtfried kritisiert, dass sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den vollziehenden Behörden nicht mehr klar gewesen sei, was erlaubt war und was nicht: „Eine Amnestie ist deshalb nur recht und billig und zwar ohne dass in jedem Einzelfall Rechtsmittel ergriffen werden müssen.“ Er warte nun gespannt auf die Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofs. Dennoch müsse die Verfolgung dieser Fälle eingestellt und ein Amnestiegesetz vorgelegt werden, so Leichtfried. Das nütze den unverschuldet Bestraften und entlaste die Landesverwaltungsgerichte.