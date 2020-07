Stimmung in Betrieben erreicht den Tiefpunkt

Großteils schlechte Geschäftsaussichten, deutlich zurückgefahrene Investitionen: Durch die Corona-Krise ist die Stimmung laut Umfrage der Wirtschaftskammer in vielen heimischen Betrieben am Tiefpunkt. „Der Wunsch nach finanzieller Entlastung weist dafür in allen Sparten Spitzenwerte auf“, betonen Kammerpräsident Wolfgang Ecker und Direktor Johannes Schedlbauer.