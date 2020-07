Der Traunstein wird heuer regelrecht gestürmt

Wieder 2 Tote am Berg

Interessant die Jahresbilanz: Wieder waren mit dem Absturz von Peter P. (37) am 24. Februar am Mair-Alm-Steig und mit Anton K. (59) am 25. Mai in der „Grünen Gasse“ am Hochkamp zwei Todesopfer am Traunstein zu beklagen. Herausfordernd waren für die Bergretter auch der nächtliche Abtransport eines Blitzschlagopfers am Hernlersteig und die Nachtbergung eines Erschöpften vom Naturfreundesteig.