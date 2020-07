Anzeigenflut wegen 30er-Zone: Lenker in Rage

Sieben Strafmandate in nur einem Monat, so lautet die traurige Bilanz von Emil E. aus Langenlebarn bei Tulln in Niederösterreich. Denn der rüstige Pensionist (80) ist beileibe kein Raser, doch in einer schlecht beschilderten 30er-Zone in der Bezirkshauptstadt wurde er jeweils mit 15 km/h zu viel erwischt. Die „Krone“ war direkt vor Ort.