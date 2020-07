Neuer Cluster mit alter Spur in der Stadt Salzburg

In der Stadt Salzburg gibt es einen neuen Corona-Cluster: Nach positiven Fällen in zwei privaten Seniorenwohnhäusern steigt die Zahl der Ansteckungen weiter. Am Mittwoch wurden fünf weitere Infektionen bestätigt, einer davon ist dem neuen Cluster zuzuordnen. Inzwischen wurden beide Häuser behördlich abgesondert.