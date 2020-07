Drogen verschlampt: Kärntner Polizist verurteilt

Ein 60-jähriger Polizist aus Kärnten ist am Mittwoch wegen Missbrauchs der Amtsgewalt zu vier Monaten bedingter Haft und einer Geldstrafe verurteilt worden. Der bereits Pensionierte hatte Suchtgift in seinem Büro in einem Kasten gelagert, Urkunden liegen lassen und Verfahren selbsttätig eingestellt ...