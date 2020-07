Gartenhütte in Bleiburg brannte komplett nieder

Dienstagnacht gegen 20.51 Uhr heulten in Unterkärnten die Sirenen. Die Stadtfeuerwehr Bleiburg rückte gemeinsam mit den Feuerwehren Loibach und Rinkenberg zu einem Gartenhüttenbrand auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses in Ebersdorf, Bezirk Völkermarkt, aus. In der Hütte waren verschiedene Gartenwerkzeuge wie Rasenmäher, Trimmer und weiteres gelagert.