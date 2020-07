Salzburgs Klinik-Chef lässt Ärzte nicht testen

Am Plan für weitere Screenings – also systematische Testreihen – steht auch der Gesundheitsbereich. Doch SALK-Geschäftsführer Paul Sungler hält davon recht wenig. „Ich halte nicht viel davon. Medizinisch gesehen ist die Inkubationszeit recht unterschiedlich. So ein Screening ist immer nur eine Momentaufnahme“, erklärt Sungler im Gespräch mit der „Krone“. Eine negativ getestete Person könne sich noch am selben Tag neu anstecken. „Das vermittelt eine falsche Sicherheit“, befürchtet Sungler.