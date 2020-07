Weiter warten auf einen Operationstermin

Man könne gesetzlich keine längeren Operationszeiten anordnen, einige Ärzte hätten sich aber freiwillig dazu bereit erklärt, länger zu operieren. Mit den Betroffenen Patienten halte man regelmäßig Rücksprache, akute Schmerzpatienten werden vorgereiht, so Sungler. Gerade in der Orthopädie und der Traumatologie sind die Wartelisten mit bis zu 26 Wochen recht lang. Das Büro des Landes-Vize Christian Stöckl (ÖVP) will bis Ende der Woche konkrete Zahlen zu ausstehenden OPs auf den Tisch legen.