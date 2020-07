Neuer Autobahn-Anschluss soll Hall entlasten

A 12 in diesem Bereich bereits sehr belastet

Welche Chancen das Projekt auf Realisierung hat, dazu möchte Fritz im Vorfeld keine Aussage treffen. Doch er gibt zu bedenken, dass die A 12 rund um Hall zu den am meisten belasteten Autobahnabschnitten Österreichs gehört. „Mit großen Morgen- und Abendspitzen und dem zusätzlichen Transit. Es wäre auf jeden Fall eine große Herausforderung, dort so ein Projekt zu realisieren.“ Ob es so weit kommt? Ende 2020 könnte Klarheit herrschen. Die Umsetzung würde zehn bis 15 Jahre dauern.