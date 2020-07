Ibertsberger hat Mission sogar vorzeitig erfüllt

Das „Feuerwehr-Mann“-Image wollte er ablegen - in St. Pölten ist er gekommen, um zu bleiben. Obwohl der Ex-Teamspieler, der seine Karriere nach einer schweren Knieverletzung viel zu früh beenden musste, die Niederösterreicher vor der Corona-Pause als Schlusslicht übernommen hatte war er schon damals felsenfest vom Klassenerhalt überzeugt. Den er mit seiner Truppe nach dem 3:0 bei der Admira nun schon eine Runde vor Schluss vorzeitig geschafft hat. Womit sich auch sein Vertrag automatisch um ein Jahr verlängert. „Das war bei mir aber nie im Kopf drinnen. Es ist immer um die Sache gegangen, dass wir oben bleiben und das haben wir jetzt geschafft. Gratulation an die Mannschaft“, meinte „Ibi“. Der Ende Mai prophetisch meinte: „Die Qualität ist da. Und wir schaffen den Liga-Erhalt, weil wir einen qualitativ guten, breiten Kader haben, der uns in der intensiven Phase zu Gute kommt.“