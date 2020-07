5 Bezirke in OÖ schließen Schulen und Kindergärten

Das Land Oberösterreich hat im Zuge des drastischen Anstiegs an Neuinfektionen neue Maßnahmen bekannt gegeben: Alle Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in den Bezirken Linz, Linz-Land, Wels-Land, Wels-Stadt und Urfahr-Umgebung schließen ab Freitag für eine Woche. In diesen Bezirken sind die Fallzahlen laut Gesundheitsreferentin Christine Haberlander besonders hoch. Landesweit gibt es 61 neue Fälle binnen 24 Stunden - sämtliche Betroffene steckten sich in geschlossenen Räumen an, die meisten Fälle haben ihren Ursprung in einer Freikirche.