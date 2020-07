Coronavirus am Westbalkan: Kommt Reisewarnung?

Angesichts der steigenden Corona-Fallzahlen in der Region vollzieht die österreichische Regierung offenbar eine 180-Grad-Wende in der Frage der Grenzöffnung Richtung Westbalkan. Am Mittwoch soll einem Medienbericht zufolge eine Reisewarnung für Serbien, Bosnien-Herzegowina, den Kosovo, Nordmazedonien und Albanien verkündet werden.