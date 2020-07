Corona: Experten-Sorge wegen sorgloser Menschen

In die gleiche Kerbe schlug auch die Wiener Virologin Monika Redlberger-Fritz am Montag in der „ZiB 2“. Auch ihrer Ansicht nach gehen viele Menschen zu sorglos mit der Gefahr einer Ansteckung um. Abstand halten und Schutzmasken in geschlossenen Räumen seien weiterhin wichtig. Von einer zweiten Welle würde sie derzeit trotz gestiegener Infektionszahlen noch nicht sprechen. Aber wenn die Zahl der täglichen Neuerkrankungen ansteigt, wäre „Zeit zu handeln“, so Redlberger-Fritz. Ob wieder strengere Maßnahmen gesetzt werden müssen, komme darauf an, wie sich die Situation in der nächsten Woche entwickle.