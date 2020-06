Nach Hitze kam Flut: So viel Regen wie in 14 Tagen

Blitz schlug in Mehrzweckhalle ein

„Einige Kilometer weiter regnete es zwar auch noch stark, und einige Überflutungen wurden gemeldet, aber weit nicht so schlimm, wie in den Epizentren“, so Voglhuber. Allein in St. Pantaleon, wo ein Blitz in die Mehrzweckhalle eingeschlagen hatte, und in Zell am Moos mussten 120 Einsätze abgearbeitet werden.