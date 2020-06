Wirbel um Franz-Josefs-Bahn

Das Waldviertel als Abstellgleich - so titelte die „Krone“ bereits im November 2019 als bekannt wurde, dass die neuen Züge laut Ansicht der ÖBB in Wien besser aufgehoben seien. Die langsameren Doppelstockgarnituren wurden daraufhin aufs aktuelle Design „umgespritzt“ und mit neuen Sitzen sowie WLAN ausgestattet. Ein Kompromiss, mit dem die Pendler zuletzt gut leben konnten. Doch noch sind nicht einmal alle der versprochenen Waggons ausgeliefert worden. Wie man nun aber aus dem Verkehrsministerium hört, sollen diese Züge in Zukunft in Vorarlberg eingesetzt werden.