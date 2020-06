Pilot mit Röntgenblick

Während der angehende Doktor in der Flugschule Theorie büffelte und erste Starts durchführte, stand parallel dazu eine Facharztausbildung zum Radiologen an. „Es war eine herausfordernde Zeit, aber ich habe es geschafft, alles unter einen Hut zu bringen“, erzählt Stastny. Zunächst arbeitete er als Röntgenarzt im Spital und in einer Praxis, verfolgte jedoch sein Ziel, Rettungspilot zu werden, weiter: „Um die benötigten Stunden zu sammeln, war ich unter anderem als Fluglehrer tätig.“ Seit 2018 sitzt Stastny nun für den ÖAMTC im Cockpit. „Für mich ist die Rettungsfliegerei faszinierend, weil wir Menschen schnell helfen können. Aus Pilotensicht ist sie reizvoll, weil Flexibilität und die rasche Analyse komplexer Situationen gefragt sind“, so der Mediziner, der mittlerweile 4500 Flugstunden in seinem Logbuch stehen hat.