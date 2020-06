Hartberg: Bei den Tor-Bullen stark unter Beschuss

Die Zahlen, wie sie so am Papier stehen, könnten einem aus Hartberger Sicht vor dem Ritt mit Salzburgs Meister-Bullen Angst machen. Die Marsch-„Kanoniere“, die in Europa sogar Vereine wie Bayern (96 Tore) abhängen, kratzen am Hunderter, werden diesen mit 99,99 prozentiger Wahrscheinlichkeit gegen die Hartberger Sonntag voll machen. Ein Spiel ohne Tor gab’s diese Saison genau ein Mal (0:0 WAC, 17. 6.).