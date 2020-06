Hass im Netz: Zadic macht Druck bei Opferschutz

Der Fall eines ermordeten Politikers in Deutschland hat gezeigt, dass Morddrohungen über das Internet durchaus zu Taten im echten Leben führen können. Der steigende Hass im Netz führe dazu, dass immer mehr Menschen sich aus sozialen Medien zurückziehen, sagt Justizministerin Alma Zadic im Talk mit krone.tv-Moderator Gerhard Koller. Sie macht jetzt Druck und will die rechtliche Abwicklung für solche Fälle in Österreich verbessern: „Die Anzeigen versanden oft irgendwo, die Opfer müssen hier schneller zu ihrem Recht kommen.“