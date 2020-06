Laut OGH illegal: Dienstwagen mit GPS verfolgt

Ein Dienstwagen, den man auch in der Freizeit verwenden darf – ein Traum für viele Angestellte. Für einen Trauner verwandelte sich diese Option aber schnell in einen Albtraum. Sein Chef überwachte den Wagen illegal per GPS, mehrere Kontrollanrufe waren die Folge. Der Arbeiter fühlte sich psychisch unter Druck gesetzt, ging bis zum Obersten Gerichtshofe und bekam jetzt Recht.