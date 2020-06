Das ist von Apples WWDC zu erwarten

iPhone könnte zum Autoschlüssel werden

Außerdem dürften wie immer neue Funktionen und Apps für das iOS-Betriebssystem der iPhones und iPads vorgestellt werden. Laut Berichten in Tech-Blogs könnte dazu die Funktion „CarKey“ gehören, mit der man das iPhone als Autoschlüssel nutzen kann. Dabei soll demnach der NFC-Funkchip der Geräte zum Einsatz kommen, der auch beim kontaktlosen Bezahlen genutzt wird. Medienberichten zufolge will Apple mit iOS 14 auch erlauben, dass Nutzer Apps anderer Anbieter als Standard-Programme einrichten - also zum Beispiel, dass sich Weblinks in Chrome oder Firefox statt des hauseigenen Safari-Browsers öffnen.