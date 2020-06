Fünfte Brandstiftung durch Unbekannten in Asten

Der „Feuerteufel“ schlägt immer am selben Ort, in der Ortschaft Raffelstetten in Asten, zu. Diesmal fiel dem unbekannten Zündler ein abgedeckter und trockener Holzstoß zum Opfer. Der Täter benutzte auch dafür wieder einen Brandbeschleuniger. Die Ermittlungen laufen. Zeugen werden dringend gebeten, sich an die Polizeiinspektion Enns unter der Telefonnummer 059133-41 32 zu wenden.