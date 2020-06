Ortspolitik von Schwarzach bleibt in Quarantäne

Jetzt trifft auch die gesamte politische Spitze von Schwarzach ein Corona-Verdacht: Ein VP-Mandatar holte sich bei dem besagten Rotary-Abend am Montag das Virus, er wurde mittlerweile auch positiv getestet. Nichts ahnend nahm er am Dienstag dann noch an einer Gemeindevertretungssitzung in Schwarzach teil. „Wir sind extra in den großen Festsaal ausgewichen, weil es dort mehr Platz gibt“, erklärt Bürgermeister Andreas Haitzer (SPÖ), dass alle Maßnahmen eingehalten wurden. Ironie am Rande: Die Politiker diskutierten über Corona-Auswirkungen auf die Gemeinde, ob sich der Neubau des Seniorenheimes pünktlich umsetzen lassen wird