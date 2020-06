Ältere Frau lag völlig erschöpft in ihrer Wohnung

Völlig erschöpft fanden Einsatzkräfte am Freitagabend eine ältere Frau in ihrer Wohnung in Attnang-Puchheim vor. Aufmerksame Nachbarn schlugen Alarm, als sie die rüstige Dame leise Jammern hörten und sie nicht auf Läuten oder Klopfen reagierte. Sie wurde zur Behandlung ins Klinikum Vöcklabruck gebracht.