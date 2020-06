940 Millionen Euro fließen ins Wasser

Wasser ist wichtig. „Nicht nur zum Wohl und Schutz der Bevölkerung, sondern auch als wesentlicher Impuls für die regionale Bauwirtschaft und die Sicherung von Arbeitsplätzen“, so Johanna Mikl-Leitner. In Summe investieren Gemeinden, Landesregierung, Bund und EU hier 940 Millionen Euro. Die Fördergelder fließen in 580 Trinkwasserprojekte, 730 Projekte zum Ausbau der Abwasserbeseitigung, 60 Vorhaben im Bereich der Bewässerung sowie 150 Maßnahmen für den Hochwasserschutz. Mikl-Leitner: „Etwa in eine 30 Kilometer lange Trinkwasserleitung im Waldviertel oder fast 70 Kilometer neue Leitungen zur Sicherung des Trinkwassers in der Buckligen Welt.“