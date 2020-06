Jancker über Bayern, Rapid und Marchfeld Mannsdorf

Die Saison 2019/20 in der 3. Liga werden die Fans beim FC Marchfeld Mannsdorf nicht so schnell vergessen. Sportlich lief es wie am Schnürchen. Die Elf von Trainer Carsten Jancker krönte sich zum Herbstmeister. Allerdings kam dann Corona und die Meisterschaft musste abgebrochen werden. Kein Meistertitel, kein Aufstieg alles annulliert. Bei uns im Studio der 3. Liga spricht der Deutsche aber nicht nur über Marchfeld Mannsdorf, sondern auch über seine Ex-Klubs Rapid Wien und Bayern München. (Weitere News aus der Regionalliga-Ost gibt‘s unter krone.at/fussball-dritte-liga)